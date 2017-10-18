Чебоксары, 18 октября, 2017, 13:10 — ИА Регнум. Чебоксарско-Чувашская епархия обратилась к властям Чувашии с просьбой отозвать прокат «провокационного и кощунственного» фильма «Матильда» из кинопроката на территории региона. Обращение адресовано главе Чувашии Михаилу Игнатьеву, также направлено в Госсовет и минкультуры республики. Под обращением подписались митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, настоятели и настоятельницы монастырей, благочинные округов, руководители епархиальных отделов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Свои подписи под обращением поставили 25 священнослужителей.

Cheb-eparhia.ru Обращение

Выход в прокат фильма «Матильда» режиссёра Алексея Учителя намечен на 25 октября. Он посвящён отношениям императора Николая II, со всей семьей причисленного к лику святых страстотерпцев, с балериной Матильдой Кшесинской. Авторы обращения подчёркивают, что «на экраны выпускается заведомая ложь» и просят «остановить прокат провокационного и кощунственного» фильма «Матильда» в кинотеатрах Чувашии».

«В истории нашей страны нет другого столь незаслуженно оболганного правителя, как император Николай II. Однако в последнее время все больше появляется книг, статей, выставок, раскрывающих истинный облик государя Николая II, основанных на поднятых из архивов документах. Готовящийся к выходу фильм полностью перекроет раздутой сексуальной темой эти с трудом пробивающиеся ростки истины».

Чувашские священнослужители с сожалением отмечают, что «ни в одной стране мира не говорят плохо о своих государях, кроме России». И показывая Николая II «в уничижительном виде, создатели фильма тем самым унижают Россию и народы, проживающие в ней». Кроме того, фильм «порочит и развенчивает святость» Николая II, показывая его «в неприглядном виде».

«Поэтому духовенство и православные верующие выступают за запрет фильма. Огромным оскорблением, по сути, плевком в душу не только русскому православию, но всем народам, проживающим в России, является привлечение на роль императора порноактера. Создатели фильма осознанно оскорбляют православие и готовят провокацию, направленную на разжигание розни по этническому и религиозному признаку. Во всех религиях есть постулаты о том, что нельзя лгать, лжесвидетельствовть и оскорблять память предков. Нас пытаются разобщить и поссорить друг с другом. Но мы все должны строить нормальную жизнь в нашей стране. Надо знать свою историю, одновременно трагическую и славную, любить Россию, чтить святыни и хранить веру православную. К этому призвал чувашский народ ее славный сын, просветитель Иван Яковлев», — говорится в обращении.

ИА REGNUM Чебоксары. Митинг-стояние против «Матильды»

Напомним, ранее в Чебоксарах несколько недель подряд проходили митинги против показа в столице республики фильма Алексея Учителя «Матильда». Их массовость росла: в Сосновке было 40 участников, затем они переместились на Красную площадь города («нулевой километр»), где 1 октября собралось около 70 человек, 8 октября — под 100 участников. На митинг выходят с образами святых и плакатами с лозунгами, в числе которых «За веру, царя и Отечество», «А.Е. Учитель, убери руки от русского царя», «Требуем создание нравственного кодекса», «Фильм «Матильда» — гибель для России». Активисты поясняли, что «молчание сейчас сродни предательству».