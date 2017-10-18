От кого зависит будущее ЕС и Восточной Европы: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 18 октября, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Нерадужные перспективы для партнёров: девальвация доллара обойдёт только Россию;
- Главное слагаемое успеха: от кого зависит стабильность в Восточной Европе;
- «Рыльце в пушку»: Госдеп США признался в сотрудничестве с российскими СМИ;
- Ситуация нестабильна: в Кремле прокомментировали массовые беспорядки на Украине;
- Проверка пройдена: в России завершены испытания новой ракеты для «Искандеров».