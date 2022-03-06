Донецк, 18 октября, 2017, 13:05 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 17 октября, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии девять раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 50 раз, сообщают 18 октября пресс-службы оборонных ведомств ЛНР и ДНР.

John Crosby Миномётный обстрел

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили девять раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Алмазная, Калиново, Славяносербск, Сокольники, Калиновка, Калиново-Бощеватое.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, автоматические станковые гранатометы АГС, ручные противотанковые гранатометы РПГ, стрелковое оружие.

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Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 50 раз. Под огнем оказались 12 населенных пунктов.

Украинская артиллерия ранила двух мирных жителей населенного пункта Трудовский 1947 года рождения и 1976 года рождения.

По данным Украины, двое солдат ВСУ погибли, еще четверо были ранены. Штаб «АТО» зафиксировал 44 случая обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Гнутово, Лебединского.

На Донецком и Луганском направлении штаб «АТО» зафиксировал обстрелы украинских позиций возле Авдеевки, шахты Бутовка, Новоселовки Второй, Троицкого, Майорска, Зайцево, Новоалександровки, Крымского, Попасной.

Напомним, в Донбассе продолжаются военные действия с 2014 года. Киев продолжает нарушать Минские договоренности, стягивая военную технику и подразделения в линии фронта для ведения новых наступательных операций на позиции войск ЛНР и ДНР.