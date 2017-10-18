Лондон, 18 октября, 2017, 13:07 — ИА Регнум. Один из основателей радикально-националистической партии «Национальный фронт» Кевин Уилшоу признался 17 октября в интервью британскому телеканалу Channel 4 News, что является гомосексуалистом и евреем по происхождению.

Иероним Босх. Триптих (фрагмент). 1510

По его словам, он участвовал в белом движении, начиная с 1980-х по 2017 год, пока не столкнулся с насилием в отношении себя из-за своей сексуальной ориентации.

«Один или два раза я столкнулся с проявлением ненависти к людям, к которым хочу принадлежать … если вы гей, это приемлемо в обществе, но с этой группой людей это неприемлемо», — сказал Уилшоу о соратниках.

Он покинул «Национальный фронт» после подозрений в том, что является евреем по происхождению и потому, что был подвергнут жестокому обращению. Уилшоу признает, что нацист-гей с еврейским происхождением — это противоречие для данного движения, ведь в руководстве организации много открытых гомосексуалистов и у них все в порядке.

«В руководстве Национального фронта есть другие члены, являющиеся открытыми гомосексуалистами. Но ведь никто не видит противоречия в том, что они состоят в организации, занимающей гомофобную позицию», — объясняет Уилшоу.

Присоединиться к неонацистской группе в 1980-х годах его подтолкнуло одиночество. В молодости у него было мало друзей, поэтому он нашел группу товарищей, которую сплачивало общее порицание со стороны общества. Сейчас он сожалеет о потраченном времени и говорит, что ему будет трудно заполнить пустоту в образовавшемся пространстве.

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За 40 лет Кевин Уилшоу организовал и принял участие в сотнях акций британских правых радиклов. Его несколько раз задерживали за нарушение закона: в начале 90-х — за вандализм в мечети, а в марте 2017-го — за разжигание ненависти в интернете.

Ранее в Великобритании с иском к правительству обратился активист, выступающий за права сексуальных меньшинств. Он потребовал привести паспортную систему Соединенного Королевства в соответствие с гендерно нейтральными стандартами, в частности, отменить указание пола при оформлении паспорта.