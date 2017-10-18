Санкт-Петербург, 18 октября, 2017, 12:44 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга 18 октября единогласно приняло обращение к председателю Государственной думы Федерального Собрания РФ Вячеславу Володину. В обращении петербургские депутаты просят сохранить институт публичных слушаний по обсуждению градостроительной документации и не подменять его общественными обсуждениями через интернет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Зал заседаний Заксобрания Санкт-Петербурга

Напомним, Госдума РФ в первом чтении приняла внесенный правительством законопроект, предполагающий отказ от публичных слушаний в сфере градостроительства. Документ предполагает переход от процедуры публичных слушаний к процедуре общественных обсуждений, в том числе с использованием интернета. По мнению критиков этой инициативы, нововведения станут инструментом манипуляций в случае, например, неблагоприятного исхода для заказчика публичных слушаний, и власти смогут всё нивелировать большим количеством голосов «за», полученных якобы с помощью интернет-голосования.

«Анализ законопроекта показывает, что он не только не расширяет, но, напротив, существенно ограничивает возможности участия граждан в принятии градостроительных решений», — говорится в обращении петербургских депутатов к спикеру Госдумы.

Как отмечает петербургский парламент, практика проведения публичных слушаний в Петербурге показывает, что интерес к градостроительным вопросам со стороны граждан очень велик, а итоги публичного обсуждения, высказанные в ходе него замечания и предложения граждан учитываются при доработке градостроительной документации, помогают предотвратить принятие ошибочных решений и потенциальные конфликты при строительстве.

«Использование сети Интернет при сборе предложений и замечаний по градостроительной документации, без сомнения, возможно и полезно, но, на наш взгляд, должно использоваться как дополнительная мера, при сохранении очного характера публичных слушаний», — говорится в обращении Заксобрания Петербурга.

Петербургские депутаты попросили учесть их позицию при втором чтении законопроекта в Госдуме.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители строительного сообщества Петербурга высказали мнение, что отмена публичных слушаний по вопросам застройки принесет больше пользы, чем вреда, так как эта процедура давно превратилась в формальность.

Однако общественные активисты высказались категорически против отмены публичных слушании, подчеркнув, что этот шаг ещё больше сужает и без того небольшие возможности для противостояния граждан нежелательной застройке и другим сомнительным проектам. В этих условиях общественности придется искать новые способы противодействия, что, скорее всего, выльется в массовые протестные акции.