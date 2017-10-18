Иркутск, 18 октября, 2017, 12:36 — ИА Регнум. Число пострадавших при пожаре в доме для престарелых и инвалидов в Иркутске увеличилось до 14 человек. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы регионального Минздрава.

Ada Be Пожар в здании

«Госпитализированы из них девять, еще трое находятся на амбулаторном лечении, — уточнил источник. — Три человека в тяжелом состоянии. Диагноз всех пострадавших уточняется».

Ранее сообщалось о 13-ти пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября в Иркутске произошел пожар в частном доме, где располагался дом для престарелых и инвалидов. Информация о ЧП на улице Курортной появилась около 5:00 по местному времени.

Следственный комитет России (СКР) уже начал проверку по факту возгорания в жилом доме.

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