Ярославль, 18 октября, 2017, 12:29 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова направила в Ярославскую область сотрудников своего аппарата для комплексной проверки учреждений образования региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил Уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин.

Http://deti.gov.ru/ Анна Кузнецова

«На заседании Президиума Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации Анна Кузнецова попросила меня доложить о случае в ярославской школе-интернате № 7. Выслушав, она приняла решение направить в Ярославскую область сотрудников своего аппарата для комплексной проверки учреждений образования региона. Проанализируют деятельность не только школы, где произошло ЧП, но и других учебных заведений. Какие именно проверят, пока неизвестно», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин.

Такая комплексная проверка Уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ — явление не частое. Напомним, что скандал в Ярославле разразился в понедельник, 16 октября. По данным, которые привел детский омбудсмен, трое шестнадцатилетних учеников дома-интерната для детей с особенностями развития помочились в бак с питьевой водой. Педагоги отвели провинившихся к директору. В качестве наказания за нарушение дисциплины руководитель детской организации принудила их в своем присутствии помочиться в банки для сбора мочи и выпить содержимое, что дети и сделали. Информация об этом поступила к Уполномоченному по правам ребенка Ярославской области Михаилу Крупину, который провел проверку и направил материалы в областной департамент образования и прокуратуру Ярославской области для проверки и принятия мер прокурорского реагирования.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области было инициировано проведение доследственной проверки. Директор интерната была сразу уволена. Сейчас в интернате проводится проверка департамента образования.

Директор учреждения Лариса Шельбах утверждает, что, когда она пристыдила учеников, они решили сами выпить мочу и остановить их не успели.

«Мы должны посмотреть на этот конфликт не только с точки зрения норм права, но и с нравственной стороны: почему это вообще стало возможным. Наверняка эти дети не впервые нарушали общепринятые правила и нормы поведения. Какая профилактическая работа велась с учащимися, есть ли у них родители и много-много других вопросов, которые позволят нам понять причины произошедшего», — отметила Анна Кузнецова.

Как стало известно сегодня, 18 октября, Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области по сообщениям СМИ об издевательствах над учащимися ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат №7» возбуждено уголовное дело в отношении директора учебного заведения по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, в связи с ненадлежащим исполнением ею обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенным с жестоким обращением.

Сегодня, 18 октября, сотрудники аппарата Кузнецовой приступят к комплексной проверке.