Москва, 18 октября, 2017, 12:23 — ИА Регнум. Даже после завершения операции против террористов в Сирии страна не перестанет быть клубком противоречий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

Council.gov.ru Франц Клинцевич

«Слишком много интересов и сил сошлось на этой земле. Иран, Турция, Саудовская Аравия, Израиль, курды — и это только на Ближнем Востоке. Кто возьмет на себя смелость спрогнозировать, как там будут развиваться события дальше? Никто», — рассуждает он.

В связи с этим, по мнению сенатора, было бы странным сегодня говорить о конкретных сроках вывода российской группировки из Сирии.

«Разумеется, окончательное решение — за верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Путиным. Но лично у меня нет сомнений, что наша группировка в Сирии будет играть стабилизирующую роль и в продвижении мирного процесса в этой стране», — сказал Клинцевич.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что операция в Сирии идет к завершению. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов («Единая Россия») предположил, что российская антитеррористическая операция в Сирии может быть завершена до конца года.