Пушкино, Московская область, 18 октября, 2017, 12:42 — ИА Регнум. Водитель скорой помощи был избит в подмосковном Пушкино двумя мужчинами, которых впоследствии задержали, говорится в сообщении 18 октября официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

Victor Задержание

Предварительно установлено, что медицинская бригада скорой помощи в Пушкино прибыла на вызов. Затем между водителем медицинского автомобиля и двумя неизвестными произошел конфликт, в результате которого водитель скорой помощи был госпитализирован с множественными ушибами.

Сотрудниками полиции были задержаны и доставлены в отделение правонарушители 18-ти и 20-ти лет. В настоящее время проводится проверка, добавила Волк.

В пресс-службе регионального главка СКР сообщили, что будут изучены материалы полицейской проверки, и следователи в дальнейшем решат, какую ответственность понесут правонарушители.

Напомним, это далеко не первый случай инцидентов с участием бригад «неотложек», исполняющих свои должностные обязанности. Например, в июне 2016 года — избиты врачи в Иркутске, в январе 2017 года — погиб больной на Камчатке, так как «скорой» перекрыли проезд к дому, в июне 2017 года был избит водитель медицинского автомобиля в Ялте.