Ростов-на-Дону, 18 октября, 2017, 11:39 — ИА Регнум. Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации объявила конкурс с ограниченным участием, победитель которого проведёт реставрацию фасадов на объекте культурного наследия — здании Государственного драматического театра имени Горького в Ростове-на-Дону. 25 млн рублей будет направлено из федеральной казны, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Вадим Анохин Театр-«трактор»

Исполнитель должен отремонтировать ограждающие конструкции и распорные системы, окна и двери, наружные и внутренние декоративно-художественных покраски, воссоздать штукатурную отделку, лепнину, металлические конструкции, кладку, детали из чёрного или цветных металлов. Все работы должны быть завершены до 6 июля 2018 года.

Отметим, что реставрация ростовского драмтеатра очевидно затянулась. Работы ведутся с 2015 года, завершить всё планировалось к концу 2017 года.

Датой образования крупнейшего театра на Дону принято считать 1863 год, когда состоялся первый показ спектакля. Современное здание было построено в 1935 году. В основу была положена стилизация гусеничного трактора, за что в народе театр прозвали «трактором». Но в годы Великой Отечественной войны гитлеровцы не пощадили архитектурное великолепие и взорвали театр. Восстановлено здание было только в 1963 году. Капитальные работы здесь не проводились более полувека, поэтому решено было начать с малого.

Так, в 2016 году было выделено 48,6 млн рублей на проведение реставрации объекта культурного наследия федерального значения, затем 5,9 млн рублей — на укрепление фундамента. Из регионального бюджета было выделено 21,5 млн рублей на монтаж освещения.

Ранее по теме: Реставрация драмтеатра Горького в Ростове-на-Дону обойдется в 48,6 млн руб

Читайте также: Ростовский драмтеатр готов заплатить за монтаж освещения 21,5 млн рублей

Между тем судьба труппы театра имени Горького в Ростове-на-Дону остаётся под вопросом. Это связано с уходом Александра Пудина с должности художественного руководителя драмтеатра.

«Уезжаю из Ростова. Мой театральный век в Ростове закончился», — написал 19 сентября в своём аккаунте в социальной сети Facebook уже бывший худрук, добавив, что в июле 2017 года с руководством области была достигнута соответствующая договорённость. Творческий путь Пудин будет продолжать в российской столице.

Кто сменит Александра Пудина и возглавит служителей Мельпомены, пока неизвестно. Также неизвестно и кто придёт на должность министра культуры Ростовской области. Этот пост в течение семи лет занимал Александр Резванов. 11 октября его отставку принял губернатор Василий Голубев.