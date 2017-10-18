Ярославль, 18 октября, 2017, 11:33 — ИА Регнум. В Ярославской области АО «ЯрОблЕИРЦ» собирается отказаться от услуг по доставке квитанций «Почтой России». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала генеральный директор АО «ЯрОблЕИРЦ» Любовь Новоселова.

Квитанции за ЖКХ жителям предлагают забирать самостоятельно

Жители Кировского района Ярославля стали жаловаться на то, что им предлагают самим забирать квитанции на оплату капремонта в АО «ЯрОблЕИРЦ».

«Да, действительно был такой случай, когда к нам обратилась женщина, проживающая на проспекте Октября. «Почта России» не доставляла ей наши квитанции. Она даже подумала, что платежи отменили. Женщина пришла на почту, ей объяснили, что не хватает почтальонов, выдали квитанцию и предложили занести квитанции для ее дома и соседнего», — сказала корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор АО «ЯрОблЕИРЦ» Любовь Новоселова.

Этот случай стал последней каплей. АО «ЯрОблЕИРЦ» стало искать альтернативную доставку, поскольку курьеры других служб доставляют квитанции за 4—5 часов, а «Почта России» делает это за 2—3 недели.