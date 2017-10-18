Санкт-Петербург, 18 октября, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 18 октября приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в «Экологический кодекс Санкт-Петербурга». Эти изменения призваны усилить контроль за деятельностью организаций и компаний, занимающихся сбором и утилизацией отходов, четко регламентировать условия соглашений органов власти Петербурга с региональным оператором по обращению с отходами.

mermyhh Свалка

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, законопроектом правительство Санкт-Петербурга наделяется полномочием по установлению условий проведения торгов на осуществление сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов. В Экологическом кодексе определяется содержание и порядок заключения соглашения между уполномоченным исполнительным органом власти Санкт-Петербурга и компанией — региональным оператором по обращению с отходами.

«Принятие настоящего законопроекта создаст в Санкт-Петербурге необходимый законодательный каркас в области обращения с твердыми коммунальными отходами и обеспечит предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье жителей нашего города», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Представляя законопроект, глава фракции «Единая Россия» Денис Четырбок напомнил, что проблемами мусора вынужден заниматься даже президент России, к которому обращаются граждане, возмущенные неприятным соседством со свалками.

Экологический кодекс Санкт-Петербурга предлагается дополнить статьей описывающей необходимое содержание соглашения профильным органом власти Санкт-Петербурга и региональным оператором.

В частности, соглашение должно содержать: описание границы зоны деятельности регионального оператора и направления транспортирования отходов в пределах этой зоны в соответствии со схемой обращения с отходами; права и обязанности сторон соглашения, в том числе обязанность регионального оператора соблюдать правила осуществления деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Санкт-Петербурга; порядок контроля за исполнением региональным оператором обязательств по соглашению; ответственность сторон за нарушение обязательств по соглашению и другие необходимые моменты.

В законопроекте подчеркивается, что соглашение с региональным оператором заключается по итогам конкурсного отбора, проводимого в соответствии с требованиями постановления правительства РФ.