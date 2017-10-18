Барнаул, 18 октября, 2017, 11:58 — ИА Регнум. Роспотребнадзор опубликовал тревожащую статистику: по предварительным данным за 9 месяцев 2017 года в Алтайском крае зарегистрировано 667 случаев острых отравлений от токсического действия алкоголя. Причём для 85 жителей региона (12,7%) отравление оказалось смертельным, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаульское кладбище

Чаще всего в группу риска отравившихся алкоголем попадают люди в возрасте 25−39 лет (30,4%). На второе место этого «чёрного рейтинга"попали 40−49 летние (22,2%). Чуть меньше отравившихся в возрастной группе 50−59 лет (18,9%). Вместе с тем, подавляющее большинство отравившихся — люди, социальный статус которых определён как неработающее население (62,1%).

Погибают от отравлений алкоголем чаще всего те, чей возраст достиг 60 лет и старше (37,6%), 50−59 лет (28,2%), 40−49 лет (18,8%).

В общей структуре всех острых отравлений химической этиологии (их в медицине различают 9 видов) с начала 2017 года отравления от токсического действия алкоголя заняли 2-е ранговое место (25,7%) и первое ранговое место по случаям со смертельным исходом (31,8%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, анализ смертности россиян в 2014 году показал, что россияне стали чаще пить, спиваться и совершать суицид. Алтайский край тоже был отмечен во всех этих негативных факторах. Правда, случайных отравлений алкоголем в регионе было совсем мало — менее 10,60 в расчете на 1000 населения.