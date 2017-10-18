Логика украинской революционной ситуации привела к тому, к чему в конечном счете должна была привести: к информационной войне и переделу собственности. Именно вокруг т.н. "оранжевого передела" сконцентрировались все политические скандалы последних недель - от тотальных реприватизационных заявлений Юлии Тимошенко до демарша министра юстиции Романа Зварича. Вслед за поспешной судебной процедурой по "Криворожстали" по аналогии с "Басманным правосудием" в Киеве появился термин "Печерское правосудие"; предметом следующего столь же стремительного процесса стал ФК "Динамо" (Киев), а одним из главных героев недели - уже несколько подзабытый украинский бизнесмен и российский гражданин Константин Григоришин.

Подробную историю сложных отношений Григоришина с социал-демократическими "футболистами" приводит "Олигарх.net". "Инвестгазете" не удалось получить комментарии у самого Григоришина, зато пострадавшая сторона не скупится на интервью и заявления для прессы. "Олигарх" играет на стороне эсдеков, и если верить авторам "Олигарха", шансов законным образом забрать у Медведчука и Суркиса отобранные некогда облэнерго и динамовские акции у Григоришина нет ("Медведчук всегда работал не по-пацански, а по-умному. Выяснилось, что Григоришин давно и навсегда совершенно легальным образом утратил все свои корпоративные права и вернуть облэнерго по закону не может. Более того, правительству их будет очень трудно даже законным образом реприватизировать"). Соответственно, Григоришин, а с ним вместе и "новая власть", играют по другим законам, "Олигарх" полагает, что по "российским": григоришинские облэнерго возвращал бывшему владельцу ОМОН, "получается, что если старая "преступная" власть применяла для контроля над бизнесом админресурс в виде ручных судов и прокуроров, вроде Пискуна, то новая ("народная"), не размениваясь по мелочам, переняла богатый российский опыт, и админресурс теперь приезжает на "броне", а чтобы вывести войска из казарм достаточно устного распоряжения чиновника, указа о назначении которого на тот момент ещё никто не видел. Для полного торжества демократии осталось только поставить на "майдане" гильотину и будет совсем как в Париже".

"Деловая столица", напротив, полагает, что новая власть воспроизводит старые сценарии и старательно копирует предшественников: "Как тогдашние, так и нынешние правители старательно не замечают бурной активности захватчиков. В таком развитии событий прослеживается искрометное чувство юмора Константина Григоришина, который мстит обидчикам их же оружием. Правда, нынешние жертвы захватнических инстинктов бойцов частных охранных фирм тоже известны своей любовью к хорошей шутке. И какие именно методы развлечения они предложат обидчику и власти в ответ на активные действия храбрецов в униформе, пока не знает никто". Однако "ДС" заявляет, что "Константин Григоришин договорился с Петром Порошенко, и если "разгригоришивание" "крышевала" Администрация президента Кучмы, нынешний захват производится с ведома СНБО".

Неожиданно громкий резонанс (на фоне "судов" по "Криворожстали" и ФК "Динамо") получил скандал вокруг Днепропетровского городского рынка "Озерка". Рынок был "захвачен" с тем же оглушительным эффектом, что и григоришинские облэнерго, притом "захватчики" устроили пресс-конференцию в Киеве в зале "УНИАН". Пресс-релиз прокомментирован на сайте "From-ua", суть его в том, что после прошлогоднего приватизационного аукциона фактическим владельцем "Озерки" стал "российский бизнесмен и исполнительный директор "Российского клуба" Максим Курочкин, который, по данным ряда СМИ, подозревается в связях с организованной преступностью (в определенных кругах известен как Макс Бешеный)". По версии "From-ua", пересмотр приватизации "Озерки" - попытка некоего днепропетровского олигарха взять реванш над Курочкиным. "В надежде на то, что новая власть не станет защищать того, кто обеспечивал организационную деятельность "Российского клуба", поддерживающего Виктора Януковича".

Тем не менее у новых скандалов есть очевидное отличие от аналогичных "переделов" эпохи Кучмы: "Интриги на самом высоком уровне выплеснулись наружу, их стали обсуждать все СМИ, комментировать все кому не лень и, наконец, в скандал де-факто были вовлечены все высшие должностные лица страны". Та же "Деловая столица" продолжает комментировать историю с несостоявшейся отставкой Романа Зварича, при этом речь идет о давнишнем "напряжении" между Зваричем и министром экономики Сергеем Терехиным, в интригу оказался замешан Владимир Литвин (в лице своего "заместителя по партии" Игоря Еремеева), разводящим оказался президент, и по замечанию "ДС", именно открытая скандальность нового Кабинета и невольная вовлеченность в интригу президента свидетельствует о том, что выстраиваемая Виктором Ющенко новая "система сдержек и противовесов" не срабатывает. "Первым делом при новом Президенте изменилась система бюрократических интриг. Интригуют, как и раньше, - все против всех. Но количество лиц, включенных в эти интриги, выросло в несколько раз. Если во времена бытности главами АП Владимира Литвина или Виктора Медведчука доступ к Президенту был жестко ограничен кругом лиц, одобренных главой администрации, то сейчас ситуация несколько другая.... Одновекторный мир Леонида Кучмы, в котором несколько ключевых фигур интриговали между собой за расположение Президента, изменился. Теперь, когда число игроков увеличилось, появились и совершенно новые векторы политического влияния. Окружение Президента больше не работает исключительно на гаранта Конституции. В то же время, ослабив собственную канцелярию, поставив ее руководителем не самого сильного бюрократа Александра Зинченко, Виктор Ющенко де-факто вынужден лично решать те вопросы, какие мог бы при других обстоятельствах разрулить руководитель Госсекретариата. Кроме того, глава государства столкнулся с тем, что его команда пока не может выстроить собственную вертикаль бюрократической деполитизированной прослойки, которая позволила бы в более-менее сжатые сроки выстроить новую управленческую систему".

Автор "ДС" полагает, что уравновешивающей стороной многочисленных конфликтов, иначе говоря, "вторым вектором" мог бы стать парламент. Однако позиции спикера Владимира Литвина, вместо того чтобы расти и укрепляться, как это было в первые недели "оранжевой революции", резко пошли вниз, все его губернаторские креатуры провалены, на "таможню" не дают добро, и киевские СМИ все настойчивее пишут о "выталкивании" или "выдавливании" (термин сетевой "Провокации") Литвина из власти. "Олигарх" все объясняет "революционными" резонами: Литвин - "попутчик", а "революционерам, как известно, поддержка попутчиков бывает нужна лишь в кризисные моменты, когда судьба переворота ещё не ясна. Затем же, они начинают выступать от имени народа и не желающие принимать точку зрения главных "борцов за свободу" автоматически становятся врагами народа, со всеми вытекающими отсюда последствиями".

"Киевский телеграф" напоминает о заявлениях "некоторых разгоряченных победой голов о том, что Литвина - как "скрытого кучмиста" - надо люстрировать и лишить должности спикера. С этим дальним прицелом, по оценкам многих, и затевают сейчас процесс ротации президиума парламента". По мысли авторов "Телеграфа", Литвин в самом деле представляет реальную опасность для выдвиженцев новой власти, особенно в преддверии парламентских выборов: спикер аккумулирует вокруг себя т.н. "третью силу" (или "третьи силы"), тех, кто не приемлет "главные цвета". Фракция партии Литвина в парламенте за последний месяц пополнилась пятьюдесятью депутатами - бывшими членами НДП, и, похоже, Литвин вовлекает в свою орбиту т.н. "центристов", условно говоря, политическое "болото", всегда составлявшее в украинском парламенте большинство. О статусе и особого рода свойствах политического центра размышляет в "Профиле" Владимир Золоторев, повод - прошедший съезд партии Литвина: "это был триумф "центризма", ключевой момент его сплочения и оформления". Феномен "центризма" - национальный феномен украинской "неполитической политики", и перспективы его, если верить Золотореву, "значительно улучшились" (вероятно, этим отчасти объясняется опасное раздражение фигурой самого спикера и Героя Украины Владимира Литвина). "Уже сейчас можно легко предсказать, - указывает Золоторев, - что в ближайшее время целью "центристов" станет избирательная система. Видимо, таки будет поставлен вопрос о возвращении мажоритарных выборов на местном уровне. Также возможна ревизия парламентского избирательного закона".

О предстоящих боях за политреформу напоминает "Главред", а "Трибуна" фиксируется на т.н. "информационных войнах", ставших отныне характерной реальностью украинской политики. Эксперты "Трибуны" говорят о тотальной войне "всех против всех", однако самым уязвимым лицом и здесь оказывается спикер Литвин. Его подпись в числе других "пострадавших" стоит под открытым письмом против "информационного киллерства", причем инициатором письма и вероятного "мирного договора" называют лидера социалистов Александра Мороза. Однако "Трибуна" обращает внимание на явившееся на сайте газеты социалистов "Товарищ" интервью того же Мороза, "идущее явно вразрез с "мирным договором", и содержащее очередные "наезды" на Литвина. "Остается гадать, - пишет "Трибуна", - то ли Мороз письмо не инициировал и вообще в глаза не видел, то ли не успел "притормозить" свое несвоевременное интервью. То ли он письмо инициировал, однако исключительно с целью поизощреннее поизгаляться над несчастным, доверчивым спикером".