Сочи, Краснодарский край, 18 октября, 2017, 10:52 — ИА Регнум. После окончания региональной программы XIX Фестиваля молодежи и студентов, которая проходила с 14 по 17 октября в 15 регионах страны, в Сочи наконец собрались все участники ВФМС 2017, их количество больше увеличиваться не будет.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов

За четыре дня региональной программы 2000 делегатов фестивали, которые были разделены на группы, посетили Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Владивосток, Казань, Оренбург, Великий Новгород, Красноярск, Ростов-на-Дону, Ярославль, Тюмень, Махачкалу, Новосибирск, Ижевск и Севастополь. Примечательно, что в Крыму при этом побывали граждане США и Канады, которые остались в восторге от увиденного.

Участники ВФМС 2017 продолжали прибывать на фестиваль в течение всех первых дней. В итоге на сегодняшний день на ВФМС 2017 собралось около 25 000 молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из 188 стран мира.

В организации мероприятия принимает участие и волонтерский корпус. #ВолонтерамиМира уже стали 5000 человек из России и зарубежных стран от 18 лет, включая «серебряных» волонтеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, а основные события фестиваля проходят 15−22 октября в Олимпийском парке Сочи.

Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Изначально организаторы заявляли, что в фестивале примут участие 20 тыс. человек, однако 14 октября пресс-служба фестиваля сообщила, что на форум приехало гораздо больше гостей, чем было аккредитовано.

Читайте ранее в этом сюжете: На ВФМС представили конкурс «Хочу делать добро»