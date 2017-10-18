Токио, 18 октября, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Учёные из Японии обнаружили на Луне пещеру, в которой можно разместить исследовательскую базу. Об этом сообщается на сайте Японского аэрокосмического агентства (JAXA).

NASA Лунная пещера

Учёные обнаружили пещеру, используя данные, переданные исследовательским зондом «Кагуя». Полость длиной 50 км находится под кратером Мариус на обратной стороне Луны.

С помощью зонда были сделаны снимки входа в пещеру, а также изучена её подземная структура с помощью электромагнитного зондирования. По мнению учёных, пещера сформировалась около 3,5 млрд лет назад вследствие вулканической активности.

Специалисты предполагают, что если организовать исследовательскую базу в этой пещере, то это позволит уменьшить негативное воздействие солнечного излучения, а также резких перепадов температуры.