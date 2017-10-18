Киев, 18 октября, 2017, 10:46 — ИА Регнум. Почти на 25% увеличилась выручка Украины от экспорта сельскохозяйственной продукции за первые три квартала 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, заявил заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики», доктор экономических наук Николай Пугачев, сообщает 18 октября УНИАН.

Евгений Лансаре. Заморская торговля. 1917

По его словам, Украина выручила благодаря экспорту агропродукции с января по сентябрь 2017 года $13,1 млрд. При этом подавляющее большинство экспорта (порядка 90%) составили зерновые, масличные культуры, подсолнечное масло, а также продукция пищевой и перерабатывающей промышленности.

Читайте также: Украина стала одним из лидеров поставок агропромышленной продукции в ЕС

Пугачев отметил, что 32,1% аграрного экспорта Украины приходится на страны ЕС, 15,3% — на страны Африки, 42% — на страны Азии. В долларах экспорт Украины в страны ЕС за девять месяцев 2017 года составил $4,2 млрд, в страны Африки — $2 млрд, в страны Азии — $5,5 млрд. На страны СНГ приходится 7,6% экспорта украинской сельскохозяйственной продукции, что составляет $1 млрд.

Читайте также: Евросоюз превращает Украину в рынок сбыта своей продукции

Ключевыми импортерами украинской аграрной продукции являются Индия ($1,44 млрд), Египет ($1,04 млрд), Нидерланды ($887 млн), Испания ($805 млн), Китай ($721 млн), Турция ($617 млн) и Италия ($559 млн). На них пришлось 46% доходов от украинского аграрного экспорта.

Напомним, общий экспорт Украины с 2014 года падает ежегодно. В 2014 году объем украинского экспорта составлял $63,3 млрд, а в 2016 году экспорт Украины упал до $36,4 млрд.