Москва, 18 октября, 2017, 10:32 — ИА Регнум. О различиях между равенством и справедливости, а также о тысячелетнем стремлении России к справедливости в ее метафизическом смысле, рассказал лидер движения Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Леандро Бассано. Богач и нищий. 1595

"Вопрос о равенстве и справедливости надо разделить, потому что может быть справедливое неравенство, а может быть несправедливое равенство… При Сталине… зарплата квалифицированного рабочего была большой. Там было большое неравенство между квалифицированным трудом и неквалифицированным. И если бы в пределах той же советской системы рабочий высшей квалификации подъезжал бы к заводу на машине «Волга», то все было бы справедливо, но при этом, это было бы неравенством», — заявил эксперт.

Тем не менее, по мнению политолога, неравенство может быть не только созидательным, стимулирующим общество на позитивные изменения, но и деструктивным, если оно пронизано несправедливостью.

«Один олигарх… в финансовом институте начал читать лекцию и сказал: «вы знаете, мы наворовали, а вы все будете работать честно»… В тот момент, когда он это сказал, все загоготали и пошли из зала… Потому что все понимают, что кто у кормушки оказался, никакой справедливости там не было», — продолжил политолог.

Однако, по словам Кургиняна, вопрос о справедливости, помимо прочего, носит еще и фундаментальный, метафизический характер. Он процитировал слова немецкого философа Фридрих Ницше, который сказал, что «нужно быть очень глупым, чтобы думать, что это не одно и то же жить и быть несправедливым».

«Поэтому сама эта идея справедливости носит глубоко неприродный характер, она глубоко метафизична, религиозна, она отвечает совсем другим потребностям… Когда русские пошли за справедливостью или шли тысячелетием, то это была глубоко духовная категория, которая абсолютно не сводится к богатству и бедности», — отметил лидер движения «Суть времени».

Говоря о бедности от заметил, что мировой тенденцией последних тридцати лет стало то, что быть бедным считается постыдным, чего в последнее время в мире практически не наблюдалось. Политолог также высказал несогласие с тезисом о том, что люди понимают справедливость лишь в справедливом распределении материальных благ.

«Им не только кушать хочется: «Что значит человек, когда желания его еда да сон? Животное, не боле» — процитировал Кургинян строчки из Шекспира — «Они не должны быть голодны, но им хочется счастья!», — закончил мысль политолог.

Отметим, что разговор в студии зашел на тему справедливости. Некоторые приверженцы правых, либеральных и элитарных точек зрения в студии высказались в ключе уравнивания понятий справедливости и равенства, чтобы затем сказать, что приравнивание трудящегося не покладая рук человека и тунеядца есть крайне несправедливо, а через это несправедлива идея равенства как таковая.