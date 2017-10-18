Амстердам, 18 октября, 2017, 10:20 — ИА Регнум. Учёные из Нидерландов пришли к выводу, что опасно переливать кровь мужчинам от беременных женщин. Об этом сообщается в журнале JAMA.

(сс) CWitte Кровь

Исследователи провели анализ данных более 30 тысяч пациентов, которым проводили переливание крови с 2005 по 2015 год в больницах Нидерландов.

Медики пришли к выводу, что переливание крови от беременных женщин мужчинам опасно. Это сопряжено с высоким риском смерти последних.

«У мужчин, которым переливали кровь от беременных женщин, наблюдалось статистически значимое увеличение смертности по сравнению с теми, кто получил кровь от других мужчин или женщин без беременности», — говорится в сообщении.

Учёные считают, что такое явление происходит из-за того, что в крови беременных женщин вырабатываются антитела для защиты плода. Они вызывают у мужчин острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) — поражение легких, угрожающее жизни.

Учёные отмечают, что подобное явление необходимо дополнительно изучать.