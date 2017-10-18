Ярославль, 18 октября, 2017, 10:18 — ИА Регнум. Ярославский киноклуб «Нефть» должен ДК «Нефтяник» арендную плату только за сентябрь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщило руководство Дворца культуры.

Страница Facebook Дмитрия Петровского В случае с киноклубом «Нефть» депутат, по всей видимости, промахнулся

Депутат муниципалитета Дмитрий Петровский в соцсети «Фейсбук» заявил, что ООО «Киноклуб Нефть», который возглавляет известный своими либеральными настроениями Андрей Алексеев, много месяцев не платит ДК «Нефтяник» арендную плату. Депутат-единоросс вопрошал: куда же идут деньги? Очень быстро в социальных сетях этот вопрос стал местом битвы сторонников партии власти и оппозиции.

«Киноклуб всегда регулярно платил арендную плату. Единственное, что он задолжал нам, — это аренду за сентябрь месяц, но в ближайшие дни обещал погасить», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор Дворца культуры «Нефтяник» Екатерина Майнугина.

Депутат Дмитрий Петровский утверждает, что дело обстоит чуть иначе:

«В середине сентября ко мне обратилось руководства ДК «Нефтяник» и попросило помочь с проведением детских соревнований. Я удивился и сказал, у вас же есть коммерческая организация — киноклуб «Нефть», и логичнее ей это сделать. Но мне сказали, что они с июня месяца за аренду не платят. Я тогда помог, но очень удивился».

Начальник управления культы мэрии Ярославля Ольга Каюрова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM пояснила, что муниципальные предприятия регулярно проверяют и задолженности по аренде, в принципе, быть не может.

Услышав об исправности платежей киноклуба, депутат заметил, что все это легко проверить, подняв платежки Дворца культуры. Будет ли Дмитрий Петровский этим заниматься — неизвестно.