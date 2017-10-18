Киев, 18 октября, 2017, 10:15 — ИА Регнум. Акции протеста у здания Верховной рады в Киеве могут плохо закончиться для президента Украины Петра Порошенко, заявил 18 октября в эфире радио Sputnik украинский политик и правозащитник Владимир Олейник.

Китайская палатка. 1869-1870

«Это может закончиться ничем на первом этапе — или же может закончиться плохо для Порошенко, для власти в целом: досрочными выборами парламента и президента», — сказал он.

По его словам, украинская власть всегда старалась не допустить подобных митингов и манифестаций, тем более, чтобы протестующие расставляли палатки.

«Палатки — это уже все, этот майдан начинает жить своей жизнью. Поддержка, люди идут, и ситуация начинает выходить из-под контроля», — считает Олейник.

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Правозащитник также уверен, что власти не смогут применить в отношении митингующих силу, так как если в ходе акции прольется кровь или будет какое-то насилие, что на министра внутренних дел Арсена Авакова «повесят всех собак».

«Как во времена Януковича (бывший президент Украины Виктор Янкович — прим. ИА REGNUM ) — требования отставки министра внутренних дел. И Порошенко с удовольствием это реализует, Аваков для него чужой», — заключил украинский политик.

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Напомним, накануне у здания Верховной рады в Киеве начался митинг, организованный, в том числе, партией бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» и ряда других радикальных партий. Участники акции требуют изменить порядок выборов, снять депутатскую неприкосновенность и создать антикоррупционный суд.

В ходе столкновений участники акции избили двоих сотрудников правоохранительных органов. В ночь на 18 октября митингующие поставили на площади возле здания парламента палатки.

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