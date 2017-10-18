Москва, 18 октября, 2017, 09:55 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рад победе «Спартака», но указал на легионеров в команде, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Московский «Спартак» оглушительно разгромил на «Открытие Арене» испанскую «Севилью», одержав первую победу в Лиге чемпионов за пять лет. Мячами у хозяев отметились Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Денис Глушаков и Луис Адриано.

«Сейчас была игра «Спартака», забили пять голов — четыре африканцы, наш один. Это сборная «Спартак» или сборная Африки? Какой смысл болеть за эту команду? Четыре гола забивают легионеры», — отметил депутат Госдумы.