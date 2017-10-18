Москва, 18 октября, 2017, 09:51 — ИА Регнум. Жителей России ждет десятидневный отдых при наступлении нового 2018 года. Постановление премьер-министра Дмитрия Медведева о переносе выходных дней в будущем году опубликовано 18 октября на официальном портале правительства.

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Согласно утвержденному плану, суббота и воскресенье 6 и 7 января 2018 года, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на пятницу 9 марта и среду 2 мая соответственно. Длительность новогодних и рождественских каникул составит 10 дней.

«Таким образом, в 2018 году будет десятидневный отдых с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, совпадающий с новогодними каникулами и Рождеством Христовым», — говорится в сообщении.

Три дня подряд — с пятницы 23 по воскресенье 25 февраля — жители России смогут отмечать День защитника Отечества. Четыре дня отводится на празднование Международного женского дня — с четверга 8 до воскресенья 11 марта.

В праздник Весны и Труда российских граждан порадуют также четыре выходных: с воскресенья 29 апреля по среду 2 мая. День Победы в 2018 году будет отдельным выходным днем в среду, 9 мая.

Летом предполагается трехдневный отдых с воскресенья 10 до вторника 12 июня, когда будет отмечаться День России. В ноябре жители страны отметят День народного единства с субботы 3 до вторника 5 ноября.

Документ был подготовлен Министерством труда РФ в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса. Он призван сделать рациональным использование работниками выходных и нерабочих праздничных дней.

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