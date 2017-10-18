Лас-Вегас, США, 18 октября, 2017, 09:43 — ИА Регнум. «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась победой «Вегаса» в овертайме со счётом 5:4.

Цитата из мф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе «Вегаса» отличились Оскар Линдберг, Алекс Так, Райлли Смит и Давид Перрон, оформивший дубль.

За «Баффало» дубль оформил Райан О’Райлли, а также шайбы забросили Сэм Райнхарт и Эвандер Кейн.

Российский нападающий Вадим Шипачёв результативным действиями в этом матче не отметился.

«Вегас Голден Найтс» (Лас-Вегас) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало) — 5:4 (1:1, 2:0, 1:3, 1:0)