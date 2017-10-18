Москва, 18 октября, 2017, 09:40 — ИА Регнум. Во вторник рубль слегка подешевел к иностранным валютам в условиях противоречивой и по-прежнему волатильной динамики нефти, тогда как налоговый период в РФ пока не оказывает ощутимой поддержки. Пара доллар/рубль, которая в моменте коснулась локального сопротивления в районе 57,50, к закрытию слегка отступила, но «американец» сохранил за собой преимущество, сообщил ИА REGNUM Игорь Ковалев, аналитик ГК «ИнстаФорекс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По его словам, рубль торговался относительно стабильно, но не смог избежать некоторого давления на фоне повсеместного укрепления американской валюты. Игроки продолжают ставить на то, что кресло главы ФРС в следующем году займет политик, более решительно настроенный в отношении ужесточения политики, и это подпитывает силы доллара. В этих условиях нашей валюте сложно зацепиться за позитивные ориентиры, да и динамика нефти выглядит неоднозначно — подъем котировок сопровождается довольно глубокими приступами фиксации прибыли, что нервирует быков по рублю. Дополнительным негативом стали комментарии главы департамента денежно-кредитной политики Банка России Игоря Дмитриева, который указал на перспективы снижения темпов инфляции и снижение ставки на ближайшем заседании.

Впрочем, сегодня российская валюта может предпринять попытки возвращения к росту. Во-первых, доллар может несколько умерить пыл после активного роста и поддаться фиксации прибыли. Во-вторых, несмотря на нерешительность, нефть Brent продолжает двигаться на север и вернулась выше уровня 58.

Поддержку активу окажут данные из США. Вчера APIсообщил о масштабном сокращении запасов нефти на 7 млн баррелей. В-третьих, сегодня Минфин проведет два аукциона по размещению ОФЗ объемом до 30 млрд рублей — высокий спрос на бумаги также способен сыграть на руку валюте. Так, в течение дня пара может направиться в район отметки 57 руб.