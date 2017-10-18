Тула, 18 октября, 2017, 09:38 — ИА Регнум. В Тульской области завершается ремонт дорог по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. 17 октября министр транспорта РФ Максим Соколов в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с регионами, участвующими в реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД). Тульскую область на совещании представляли заместитель губернатора Сергей Егоров, помощник главы региона Максим Фунтусов, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Родион Дудник.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Совещание с субъектами РФ, участвующими в реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД)

Максим Соколов отметил, что проект «Безопасные и качественные дороги» обозначен главой государства как один из ключевых. Его цели — улучшение качества дорожной сети и снижение количества мест концентрации ДТП в стране.

Тульская область входит в число регионов, где дорожный ремонт в рамках проекта идет согласно графику. По словам регионального министра транспорта и дорожного хозяйства, на данный момент ремонт закончен на 200 км дорог, что составляет 98% от планового показателя.

«До конца октября все работы в рамках проекта БКД будут завершены», — заявил журналистам Родион Дудник.

Министр также сказал, что предварительно подтверждено участие Тульской области в приоритетном проекте и в 2018 году. Ведется разработка программы по дорожному ремонту на следующий год.