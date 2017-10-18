Ванино, Хабаровский край, 18 октября, 2017, 10:33 — ИА Регнум. Компания «РУСАЛ» построит современный портовый комплекс по перегрузке глинозема в морском порту Ванино Хабаровского края. Публичное обсуждение проекта состоялось в поселке Ванино. Особое внимание компания уделила экологической составляющей будущего глиноземного комплекса, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Публичное обсуждение проекта строительства портового специализированного комплекса «РУСАЛ» по перегрузке глинозема в Ванино: глава района Александр Наумов, представитель «РУСАЛа» Владислав Головнев

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Перевалкой глинозема «РУСАЛа» в Ванино занимается стивидорная компания ОАО «Ванинский морской торговый порт». На протяжении многих лет процесс перевалки пылящего груза вызывает нарекания местного населения и экологов. ОАО «Порт Ванино» — порт советской постройки, погрузка глинозема ведется грейферным способом, что вызывает пыление.

Новый комплекс призван исключить пыление почти до минимума.

В настоящее время ООО «Причал» — дочерняя структура «РУСАЛа» — оформляет документы на статус резидента свободного порта. Проект строительства нового специализированного морского комплекса уже получил статус «приоритетного» и «масштабного» проекта Хабаровского края. Инвестор и правительство Хабаровского края подписали инвестиционное соглашение.

Мощность терминала — 1,5 млн тонн, с возможностью увеличения до 3 млн тонн. Новый порт будет способен принимать суда дедвейтом до 35 тыс. тонн. Складские мощности порта, так называемые силосы, будут способны принять до 60 тыс. тонн глинозема, а при увеличении мощностей терминала до 3 млн тонн в год — до 90 тыс. тонн.

Экологическим проектированием нового порта «РУСАЛа» занимается признанный российский лидер в области охраны труда, инженерных услуг и экологического консалтинга — «Экостандарт Групп».

Согласно проекту, глинозем из балкеров (специализированных судов) будет выгружаться с помощью вакуумного судоразгрузчика с производительностью не менее 850 тонн в час. Глинозем будет поступать сразу либо на станцию загрузки вагонов, либо на «силосный» склад».

«Ожидаемые результаты от реализации проекта — качественное улучшение экологической ситуации, создание как минимум 200 новых высокотехнологичных рабочих мест, улучшение социально-экономической ситуации в Ванинском районе», — сказал региональный менеджер департамента экологического проектирования и консалтинга ООО «Экостандарт «Технические решения» Дмитрий Кайдун.

Строительство нового портового комплекса отвечает чаяниям властей Ванинского района.

«Новый порт решает сразу несколько актуальных для нас задач. Во-первых, это улучшение экологической ситуации в порту и в Ванино в целом. Во-вторых, это новые рабочие места для нашей молодежи. Сегодня мы ведем работу по возобновлению деятельности филиала Комсомольского-на-Амуре Государственного технического университета» в Ванино. На его площадке планируем готовить современные рабочие кадры», — отметил глава Ванинского района Александр Наумов.

«РУСАЛ» на сегодняшний день является крупнейшим после Китая производителем алюминия в мире. Производственная цепочка компании включает месторождения бокситов и нефелиновых руд, глиноземные предприятия, алюминиевые заводы, литейные комплексы, фольгопрокатные производства и электрогенерирующие мощности. В 2019 году «РУСАЛ» добавит к своим активам современный глиноземный терминал в Ванино. Стоимость проекта «под ключ» — 6 млрд рублей. Это 100% частные инвестиции, без госучастия», — рассказал директор департамента по реализации инвестиционных проектов инжинирингово-строительного дивизиона ОК «РУСАЛ» Владислав Головнев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе Восточного экономического форума, прошедшего в сентябре 2017 года во Владивостоке, президент России Владимир Путин дал ряд поручений по реализации программы социально-экономического развития Дальнего Востока. Поручения главы государства касаются в том числе инвестиций и бизнеса, а также — социальной и кадровой политики. Особое внимание президент уделил условиям, в которых предстоит работать резидентам территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток. В частности, Владимир Путин поручил обеспечить им «гарантию стабильности правовых и налоговых условий осуществления деятельности на 10 лет».

Накануне ВЭФ-2017 эксперты выступали с критикой Минвостокразвития в части реализации портовых проектов в ДФО. Аналитики ИАА «ПортНьюс» отмечали, что, несмотря на обилие презентаций на каждом ВЭФ, на Дальнем Востоке в настоящее время существует всего три специализированных морских комплекса. Остальные 22 порта региона — старые, советской постройки, не модернизированные, морально и технически устаревшие и не конкурентные. Между тем в августе 2017 года на совещании в Калининграде президент России Владимир Путин подчеркнул:

«России необходимо строить специализированные морские порты, оснащенные самыми передовыми технологиями».

Слова главы государства касались не только Северо-Запада, но и всех морских регионов России.