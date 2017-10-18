Киев, 18 октября, 2017, 09:27 — ИА Регнум. Члены «Автомайдана» собрались у резиденции президента Украины Петра Порошенко, написал 18 октября бывший лидер «Автомайдана» Сергей Коба на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Согласно сообщению, члены «Автомайдана» прибыли к резиденции Порошенко для того, чтобы «действовать так же, как и три года назад».

«Как и три года назад, они выводов не сделали, а мы уже знаем, как действовать», — написал Коба.

Ранее депутат Верховной рады Виктория Войцицкая заявила, что охрана у резиденции Порошенко была значительно усилена.

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Напомним, Сергей Коба — бывший лидер «Автомайдана», активно принимавший участие в государственном перевороте на Украине в 2013—2014 годах. Зимой 2013−2014 годов члены «Автомайдана» захватили и разграбили резиденцию бывшего президента Украины Виктора Януковича «Межигорье». На данный момент на официальном сайте «Автомайдана» Коба занесен в черный список.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 17 октября в Киеве проходит митинг ультраправых радикальных партий, которые требуют создать антикоррупционный суд, изменить порядок выборов, а также снять депутатскую неприкосновенность. В ночь с 17 на 18 октября участники митинга поставили на площади возле здания парламента палатки.