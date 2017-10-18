Киев, 18 октября, 2017, 09:11 — ИА Регнум. Сотрудники специальных служб усилили охрану частной резиденции президента Украины Петра Порошенко, которая находится под Киевом. Об этом сообщила депутат Верховной рады Украины Виктория Войцицкая на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«То, что сегодня (17 октября) для обеспечения порядка в местах проведения акций в центре было задействовано много силовиков — ок, понимаю, и хорошо, что день прошел без существенных эксцессов, — пишет депутат. — Но объясните, зачем столько людей и техники нагнали для охраны частной резиденции президента?»

Войцицкая добавила, что на ее вопрос к украинским военным о том, что происходит, ей ответили — проводятся учения.

«Да еще и дорогу перекрыли на время, — пишет депутат. — Здесь кого бояться?».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября в столице Украины началась протестная акция. Кроме «Движения новых сил» (партия Михаила Саакашвили) на улицу вышли ряд оппозиционных партий. Всего у здания парламента страны собрались порядка 6 тысяч человек.

По последним данным, в результате столкновений митингующих с полицией пострадали двое стражей порядка.

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