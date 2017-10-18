Тула, 18 октября, 2017, 09:05 — ИА Регнум. Торжественная церемония встречи тура Кубка чемпионата мира по футболу FIFA 2018 состоялась в Тульском кремле 17 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. В церемонии принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, а также руководитель по внешним связям и коммуникациям проекта системы Coca-Cola в России по подготовке к чемпионату мира по футболу FIFA-2018 Олег Пилецкий, посол чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Виктория Лопырева, российский футболист, заслуженный мастер спорта Игорь Семшов, президент ФК «Арсенал» Гурам Аджоев.

Управление пресс-службы правительства Тульской области В Тулу приехал Кубок чемпионата мира по футболу FIFA 2018

«Мы болеем за наш тульский «Арсенал», болеем за Россию и рады тому, что сегодня легендарный Кубок чемпионата мира по футболу — на Тульской земле. Это замечательная возможность для всех желающих увидеть этот уникальный трофей», — подчеркнул глава региона, выступая на пресс-конференции.

Губернатор также рассказал, что сегодня в регионе футбольные секции работают в 22 детских спортивных школах, в них занимаются более 3,5 тыс. юных футболистов. В этом году открылось отделение футбола в Новомосковском училище олимпийского резерва. Регулярно проводятся состязания по футболу на самых разных уровнях — детские мини-турниры, соревнования среди вузов, первенство юношей и чемпионат среди мужчин, региональный этап Народной футбольной лиги и другие.

«В Тульской области очень любят футбол, и я уверен, что наша земля ещё вырастит спортсменов высокого уровня», — отметил Дюмин.

Глава региона также поблагодарил тренеров и футболистов местного клуба «Арсенал» за победу над «Зенитом» в Премьер-лиге.

В тот же день, 17 октября, кубок смогли увидеть сотни туляков, которые пришли на торжественную церемонию в кремль. Тула — один из 25 городов России, куда прибыл Кубок чемпионата мира по футболу. В маршруте тура она стала десятым городом. Также для гостей футболисты «Арсенала» провели мастер-класс.

Сегодня, 18 октября, все желающие могут увидеть Кубок чемпионата мира по футболу и сделать фотографию с легендарным трофеем в Атриуме Тульского кремля. Доступ — в порядке живой очереди.