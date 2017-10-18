Пекин, 18 октября, 2017, 08:58 — ИА Регнум. К отказу от менталитета времен Холодной войны и политики силы призвал народы мира председатель КНР Си Цзиньпин 18 октября на открытии XIX-го съезда Коммунистической партии Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«Мы должны уважать друг друга, проводить равноправные консультации, с твёрдой решимостью отказаться от менталитета холодной войны и политики силы», — заявил китайский лидер.

Сегодняшняя повестка мероприятий съезда, объявленная накануне на пресс-конференции официальным представителем форума тов. То Чжэнем, включает отчетный доклад председателя партии Си Цзиньпина о работе Центрального Комитета за предыдущие пять лет, рабочий доклад Центральной комиссии Коммунистической партии по проверке дисциплины, внесение изменений в Устав партии, а также выборы нового состава ЦК КПК.

Рабочие мероприятия съезда продлятся до 24 октября. 25 октября состоится первый Пленум ЦК 19-го созыва, на котором изберут Политбюро ЦК и его Постоянный комитет.

Напомним, более 2200 делегатов было избрано среди 89 млн членов КПК по всему Китаю, чтобы принять участие в очередном съезде партии, который проводится один раз в 5 лет. Партийный съезд начался 18 октября в Доме народных собраний Пекина. XVIII-й съезд проходил с 8 по 15 ноября 2012 года. На нем была осуществлена процедура смены поколения руководителей. Именно на нем Си Цзиньпин был избран Генеральным Секретарем ЦК КПК.