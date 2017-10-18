Бразилиа, 18 октября, 2017, 08:54 — ИА Регнум. В Амазонии потерпел крушение одномоторный самолет Cessana 208, принадлежащий международной экологической организации Greenpeace. Об этом сообщает бразильское издание Uol.

Greenpeace.org Cessana 208

По предварительным данным, ЧП произошло накануне недалеко от города Ново-Айран, в районе Амазонки.

В результате происшествия погиб как минимум один человек.

Всего на борту находились пять человек, о состоянии четырех из них пока ничего не известно.

Читайте также:

При крушении самолета в Кот-д'Ивуаре погибли граждане Молдавии

В катастрофе самолета под Алма-Атой погибли пять человек