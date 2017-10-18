Барнаул, 18 октября, 2017, 09:03 — ИА Регнум. Убежище Барнаульской ТЭЦ-3 наилучшим образом может защитить людей от потенциальных угроз. Такой вывод сделали специалисты Управления по делам ГО и ЧС Барнаула по итогам ежегодного смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение краевой столицы, сообщили сегодня, 18 октября, корреспонденту ИА REGNUM в Алтайском отделении Сибирской генерирующей компании (СГК). Цель данного мероприятия заключалась в проверке наличия, порядка содержания, эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в мирное время и их готовности к использованию по предназначению.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаульская ТЭЦ-3

«Защитные сооружения организаций оцениваются конкурсной комиссией в трех категориях в зависимости от вместимости — до 150 человек, от 150 до 600 человек, а также более чем на 600 человек. Убежище Барнаульской ТЭЦ-3 попало в третью группу самых крупных сооружений. В ходе конкурса оценивались: герметичность и противопожарное состояние, исправность инженерно-технического оборудования и средств связи. Особое внимание было уделено работе вентиляционного и электрогенерирующего оборудования, а также санитарному состоянию помещений. Кроме того, комиссии была предоставлена информация о работе компании в области гражданской обороны и нормативная документация по вопросам проведения эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях», — пояснили в СГК.

Директор Барнаульской ТЭЦ-3 СГК Игорь Лузанов такими итогами конкурса вполне удовлетворён.

«Энергетика — сфера особой ответственности, никакие ситуации не должны застать нас врасплох. Поэтому специалисты наших предприятий стараются содержать вверенные объекты в порядке и полной готовности, спасибо им за это», — признался он.

Напомним, что Барнаульская ТЭЦ-3 на протяжении многих лет занимает первое место по итогам смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны как в городе, так и во всем регионе, и этот год не стал исключением.

По результатам конкурса станция стала лучшей сначала в Индустриальном районе, а после и в городе Барнауле. Поэтому была рекомендована к участию в региональном этапе конкурса.