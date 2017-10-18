Красноярск, 18 октября, 2017, 08:35 — ИА Регнум. Новость о смерти школьника на уроке физкультуры в одной из школ Красноярска вызвала большой общественный резонанс не только в регионе, но и за его пределами. Несчастный случай произошел 17 октября, а незадолго да этого министр образования и науки РФ Ольга Васильева озвучила печальную статистику. По её словам, за 2016/2017 учебный год на уроках физкультуры погибли 211 российских школьников.

Иван Шилов ИА REGNUM Качели

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Что стало причиной смерти 10-летнего красноярца, наверняка знают только врачи. Также по данному факту проводят доследственную проверку следователи.

Как ранее сообщили ИА REGNUM в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю, по предварительным данным, ребёнок почувствовал себя плохо во время бега. Мальчик упал и потерял сознание. Ему пытался помочь школьный медработник, также на место происшествия выехала скорая помощь. Но, несмотря на реанимационную помощь, ребенок скончался. Сейчас известна лишь предположительная причина смерти — проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы.

«В рамках проверки будут установлены все обстоятельства происшествия, дана правовая оценка действиям медицинских работников в части полноты, качества, своевременности оказываемой медицинской помощи», — говорится в сообщении ГСУ СКР по краю.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Что случилось с ребёнком, в чем причина такого исхода, может точно сказать только врач. Но сейчас понятно одно: все дети разные, и не все из них могут быть готовы к нагрузкам. Корень проблемы лежит в том, что нужно проводить более серьёзные медицинские обследования детей для тщательного выявления патологий, проблем. Нужны более тщательные медосмотры детей, в том числе в школах. А в детских медучреждениях должно использоваться самое современное оборудование», — считает депутат горсовета Красноярска Константин Сенченко.

По словам депутата Заксобрания Красноярского края Александра Глискова, причин этого несчастного случая может быть множество, «в том числе и такая, что руководство школы недосмотрело».

«Есть информация, что жалобы на повышенные нагрузки были и у других детей, именно по этой школе. И руководство, возможно, вовремя не среагировало. С другой стороны, сейчас многие дети совершенно не подготовлены к физическим нагрузкам и ведут сидячий образ жизни, неправильно питаются. И поэтому даже какие-то незначительны нагрузки на физкультуре вызывают у них перенапряжение. Родителям надо с детьми заниматься, объективно видеть проблему и реагировать на неё, искать пути решения. Также, если у ребёнка есть какие-то проблемы со здоровьем, родители должны информировать об этом школу в обязательном порядке. Но ведь у нас сейчас кругом персональные данные, тайна частной жизни и так далее. Поэтому школа не всегда даже знает о том, что у ученика есть какие-то проблемы со здоровьем», — подчеркнул парламентарий.

«Кроме того, есть такое ощущение, что происходит какая-то преступная экономия. Раньше для детей со слабым здоровьем делались отдельные занятия, а сейчас, насколько я понимаю, от этого практически везде отказались. Я считаю, что детей надо тщательно дифференцировать по группам здоровья, и для каждой группы занятия физкультурой должны быть особыми, индивидуальными. Но вообще от занятий физкультурой отказываться, конечно же, нельзя», — убеждён Глисков.

Он также считает, что «мог сыграть роль фактор случайности»:

«Бывает же, что совершенно здоровые, на первый взгляд, люди, например спортсмены, ни с того ни с сего умирают на тренировках. Что-то пошло не так — и человека не стало».

Напомним, в Красноярском крае это уже не первый случай гибели детей в школе. В Ачинске в сентябре на уроке физкультуры, проходившем в школьном дворе, скончался 13-летний мальчик. Ему стало плохо, когда он выполнял упражнение на спортплощадке. Школьник упал на пол без сознания, медики не смогли ему помочь. В ГСУ СКР тогда установили, что подросток имел проблемы со здоровьем со стороны сердечно-сосудистой системы, был частично ограничен в физической нагрузке, что не освобождало его от посещения уроков физкультуры. По данному факту было возбуждено уголовное дело о халатности.

Кто должен ответить за гибель детей на уроках физкультуры, разберётся следствие. Однако, по мнению красноярского учителя физкультуры Сергея Минденко, программа у школьников на сегодняшний день «абсолютно посильная», и истинная проблема кроется в том, что родители часто скрывают от учителей заболевания ребёнка.

«Мы всё время ходим под статьей… По закону родители не обязаны сообщать диагноз. Мы реально не знаем, что у детей, и ребенок ходит в общий поток. Вот это стеснение и боязнь приводит порой к таким трагическим ситуациям. Чтобы дать адекватную нагрузку, нужно знать статус ребенка», — цитирует Минденко портал «НГС.Новости».