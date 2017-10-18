Екатеринбург, 18 октября, 2017, 08:30 — ИА Регнум. Руководство Свердловской области передумало возводить храм Святой Екатерины в акватории городского пруда. Глава региона Евгений Куйвашев предлагает новое место для постройки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Agnali Храм

С таким предложением глава региона выступил на заседании рабочей группы по строительству храма. Скорее всего, теперь храму подыщут другое место.

Возможно, культовый объект удастся возвести к 300-летию Екатеринбурга, которое предстоит отмечать в 2023 году.

Новым местом под храм выбрана набережная пруда возле Театра драмы. Возможно, именно здесь его и возведут.

Инвесторы, готовые вложиться в строительство, есть. Идею строительства храма активно поддерживают глава УГМК Андрей Козицын и глава Русской медной компании Игорь Алтушкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, концепцию строительства храма на насыпном острове городского пруда екатеринбурга областные власти утвердили осенью 2016 года. Но общественность выступила резко против храма-на-пруду. Граждане заявляли, что это уничтожит пруд. Позднее к ним присоединились и учёные.

С начала года неравнодушные горожане трижды проводили акции в защиту пруда. Последний раз обнять водоём вышли порядка полутора тысяч человек.

Сейчас противники строительства храма на пруду празднуют победу. Конечно, намерение властей всё равно построить его, пусть и в другом месте, устроило далеко не всех. Но можно предположить, что сейчас протестов будет гораздо меньше. Дело в том, что часть противников строительства уже готова принять любое другое место, лишь бы не на пруду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, планы по строительству храма в центре города вынашиваются уже более семи лет. В 2010 году его собирались построить на площади Труда. Но горожане этому воспротивились, и проект пришлось свернуть.