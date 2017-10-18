Москва, 18 октября, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации утвердило план переноса выходных дней в 2018 году, соответствующее постановление опубликовано 18 октября на сайте кабинета министров.

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Согласно документу, в 2018 году выходные дни 6 и 7 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно. Дни отдыха с 28 апреля, 9 июня и 29 декабря переносятся на 30 апреля, 11 июня и 31 декабря соответственно.

«Таким образом, в 2018 году будет десятидневный отдых с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, совпадающий с новогодними каникулами и Рождеством Христовым», — говорится в сообщении.

Кроме того, жителей России ожидает трехдневный отдых с 23 по 25 февраля, четырехдневный с 8 по 11 марта и с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, а также с 10 по 12 июня и с 3 по 5 ноября.

Отмечается, что документ был подготовлен Министерством труда РФ в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса.

Напомним, в связи с празднованием Дня народного единства, в ноябре 2017 года будет сразу три выходных — 4, 5 и 6 ноября. Кроме того, в пятницу, 3 ноября, рабочий день будет сокращен на один час.