Дубай, ОАЭ, 18 октября, 2017, 08:12 — ИА Регнум. В Объединенных Арабских Эмиратах в небе заметили неопознанный светящийся объект. Видеозапись необычного явления была обнародована на портале YouTube.

Скриншот страницы видео DUBAI METEORITE Over Burj Khalifa на YouTube С неба

На кадрах видно, как неизвестное «небесное тело» пролетает над городом Дубай.

Позже издание The National со ссылкой на Дубайскую астрономическую группу сообщило, что неопознанным объектом оказались обломки ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая 16 октября вывела на орбиту космический корабль «Прогресс МС-07».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 октября 2017 г. с космодрома Байконур была запущена ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-07» на борту.

16 октября транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-07» успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).

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