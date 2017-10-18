Екатеринбург, 18 октября, 2017, 07:46 — ИА Регнум. В Свердловской области начался открытый отбор кадров на посты региональных министров экономики и территориального развития, а также министра инвестиций и развития. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

Указ №535-УГ был подписан 17 октября. А сегодня, 18-го, его опубликовала «Областная газета».

Также утверждено положение о проведении открытого отбора кадров. Согласно ему, право претендовать на должности министров имеют граждане, которые достигли 30 лет, владеют русским языком и имеют необходимые профессиональные знания и навыки.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября состоялись выборы губернатора Свердловской области, на которых победу в первом туре одержал Евгений Куйвашев. После инаугурации он начал формировать новый состав регионального правительства.

На данный момент назначены и согласованы с законодательным собранием Свердловской области два первых заместителя губернатора, а также министры финансов и социальной политики. После этого губернатор назначил пять своих заместителей.