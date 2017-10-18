Москва, 18 октября, 2017, 07:36 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла представительнице Словакии Магдалене Рыбариковой в первом круге Кубка Кремля.

Ojde.biz Тенис

Встреча, продолжавшаяся 1 час 55 минут, завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:4 в пользу Рыбариковой.

Шарапова семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, одна ошибка на подаче и 2 из 9 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира Рыбарикова встретится с француженкой Ализе Корне, которая в обыграла Екатерину Макарову.

Напомним, Кубок Кремля проходит в Москве с 16 по 21 октября.

Кубок Кремля-2017. Первый круг.

Магдалена Рыбарикова (Словакия) — Мария Шарапова (Россия) — 7:6 (7:3), 6:4