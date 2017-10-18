Нью-Йорк, США, 18 октября, 2017, 07:23 — ИА Регнум. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» одержал победу в овертайме над «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась со счётом 5:4.

Nhl.com Победа

В первом периоде «Питтсбург» вышел вперёд благодаря голам Фила Кессела и Карла Хагелина.

Во втором периоде «Рейнджерс» смогли не только отыграться, но и выйти вперёд. В их составе отличились Давид Деарне, Павел Бучневич, Джей Ти Миллер. Однако ещё до второго перерыва нападающий «Пингвинз» Патрик Хёрквист сравнял счёт.

В третьем отрезке матча команды обменялись заброшенными шайбами. На гол нападающего «Рейнджерс» Михаэля Грабнера «Питтсбург» ответил шайбой Сидни Кросби.

Исход поединка решился в овертайме, когда российский нападающий Евгений Малкин принёс своей команде победу.

Также отметим, что кроме гола, Малкин записал на свой счёт три результативные передачи.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 4:5 (0:2, 3:1, 1:1, 0:1)