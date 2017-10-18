Киев, 18 октября, 2017, 07:05 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Украины не намерены разгонять палаточный городок у Верховной Рады в Киеве. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на брифинге.

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«Мы обеспечим общественный порядок, публичную безопасность, в том числе и на Площади Конституции, — говорит он. — Никаких радикальных мер по «зачистке», «освобождению площади» мы не предполагаем».

При этом Князев добавил, что Нацполиция Украины обязана обеспечить безопасность граждан, который пришли выразить свои мысли.

«Законность размещения палаток рассматривается в первую очередь городской администрацией, — говорит глава Нацполиции. — Мы будем пытаться найти взаимопонимание с организаторами палаточного городка».

Напомним, 17 октября митингующие в соцсетях сообщили, что митингующие в центре Киева начали устанавливать палатки на площади и на проезжей части у здания парламента страны.

Кроме того, сообщалось, что участники акции протеста планируют занять палатками территорию в Мариинском парке, а также на проезжей части улицы Грушевского.

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