Казань, 18 октября, 2017, 06:36 — ИА Регнум. В Арбитражном суде Татарии слушается дело, где «яблоком раздора» стали акции ПАО Нижегородский коммерческий банк «Радиотехбанк». Второй стороной по делу выступает обанкроченный «Татфондбанк», в отношении экс-председателя которого возбуждены два уголовных дела по 19 эпизодам, связанным с мошенничеством и злоупотреблением служебными полномочиями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Читайте также: Две статьи и 19 эпизодов: уголовное дело экс-главы правления «Татфондбанка»

Иск был подан 21 августа 2017 года ООО «Управляющая компания «ТатИнК». В нём она потребовала обязать конкурсного управляющего банка в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» перевести 2 459 759 акций ПАО НКБ «Радиотехбанк» на счет собственника ООО «Управляющая компания «ТатИнК». Рассмотрение иска назначено на 7 ноября.

5 октября 2017 года по иску «Татфондбанка» ООО «Управляющая компания «ТатИнК» было признано банкротом и в отношении него введено наблюдение. Временным управляющим должника назначен Глеб Медведев. Сумма претензий банка к компании составила 245 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО создано 16 августа 1994 года. Основная деятельность — негосударственный пенсионный фонд, уставной фонд — 610 тыс. рублей. Учредители — ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Татинк», которое признано банкротом в мае 2017 года.

Читайте также: «Татфондбанк» пытается вернуть 724,4 млн рублей из «кармана» инвестора

Кроме того, ООО «Управляющая компания «ТатИнК» входит в состав акционеров другого обанкроченного банка Татарии ПАО «ИнтехБанк». Доля составляет 4,9%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в «Радиотехбанке» казанскому «Татфондбанку» принадлежат 9 746 874 обыкновенные именные бездокументарные акции. Это 29,85% уставного капитала нижегородского банка.

Напомним, «Татфондбанк» лишили лицензии 3 марта 2017 года, а 11 апреля он был признан банкротом. Продолжается расследование уголовных дел по фактам вывода средств из банка.