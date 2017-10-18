Пекин, 18 октября, 2017, 06:15 — ИА Регнум. Тайфун «Ханун» затронул более 972 тыс. жителей провинций Гуандун, Хайнань, Чжэцзян, Фуцзянь и Гуанси-Чжуанский автономный район КНР, сообщает 17 октября агентство «Синьхуа».

Тайфун

По сведениям Министерства гражданской администрации Китая, 407 тыс. человек было эвакуировано, в то время, как 900 потребовались экстренные гуманитарные грузы.

Более 100 домов было разрушено, а 54,1 тыс. гектар пшеницы были повреждены в пяти районах страны, в то время как 500 гектар было полностью уничтожено. Общий экономический ущерб составил 560 млн. юаней (порядка $84,6 млн).

Провинция Чжэцзян на востоке страны понесла тяжелейший финансовый ущерб в размере 430 млн юаней. Там от урагана пострадало 155 тыс. человек. В провинции Гуандун 570 тыс. жителей было задето стихией, из которых 232 тыс. были эвакуированы.

Напомним, что тайфун «Ханун» стал уже двадцатым за год, обрушившимся на Китай. Он привел к сходу оползня о уезде Сюйвэнь провинции Гуандун 16 октября.