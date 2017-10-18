Казань, 18 октября, 2017, 05:39 — ИА Регнум. Низкий размер оплаты труда по подготовке и проведению Единого государственного экзамены (ЕГЭ), установленный кабинетом министров Татарии на 2018 год в октябре 2017 года, возмутил педагогов. Стоимость часа работы власти региона оценили в 19,28 рубля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Кроме того, даже эту небольшую выплату педагоги будут ждать несколько месяцев. Это связано с тем, что администрациям общеобразовательных учреждений дано время на подачу необходимых документов в минобрнауки РТ до начала октября, а сама выплата должна быть проведена до 1 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нормативно-правовой акт принят после прокурорского предписания, которое было направлено в администрацию региона еще в конце марта 2017 года. Проверка прошла после вмешательства межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», выявившего нарушения во многих регионах страны.

«Вот только честно, зачем мне, учителю, такая оплата (19,28 руб/час). Так и хочется сказать, заберите эти 100 рублей себе и оставьте меня в покое», — выразила своё мнение на постановление кабинета министров РТ педагог Оксана Г.

Валерий Ч. предложил учителям бойкотировать проверку ЕГЭ «в отсутствие должной платы».

"За один день работы вы должны получить хотя бы три тысячи. Хотя бы!» — заявил он.

Для сравнения: в Кировской области благодаря поправкам, внесённым в июле 2017 года, размер компенсации варьируется в зависимости от степени участия. От 50 рублей в час для организатора вне аудитории до 220 рублей для председателя предметной комиссии.

По информации профсоюза, размер компенсации в регионах разный. Самые высокие ставки на сегодня в Москве, где в час платят от 300−400 рублей, а меньше всего за участие в ЕГЭ готовы платить педагогам Алтайского края — 40 рублей в день.

Работа по требованию достойной оплаты труда для учителей, участвующих в госэкзаменах, со стороны профсоюза будет продолжена. Председатель организации уже внёс соответствующие предложения по изменению п. 9 ст. 47 ФЗ «Об образовании в РФ» в профильный комитет Госдумы.

«Очевидно, что имеющаяся разноголосица в региональных нормативных актах и нарушения прав педагогов вызваны неконкретностью формулировки статьи в законе «Об образовании в РФ», — отмечают на сайте организации.

Напомним, по данным Татарстанстата, за январь — июнь 2017 года средняя заработная плата учителей в общеобразовательных учреждениях региона была на уровне 34 764 рубля. Средняя зарплата по региону по всем отраслям экономики составляет 31,48 тыс. рублей.