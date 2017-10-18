Пекин, 18 октября, 2017, 05:24 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования своему сомалийскому коллеге Мохамеду Абдуллахи Мохамеду в связи со взрывом грузовика, унесшим множество жизней, сообщает 17 октября агентство «Синьхуа».

Jim Gordon После взрыва автомобиля

В своем послании Си заявил, что был шокирован после того, как узнал о том, как много жертв унес теракт в столице Сомали Могадишо.

От имени китайского правительства, народа страны и лично себя, Си выразил скорбь по погибшим, сочувствие их семьям, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Напомним, что в результате подрыва грузовика в Могадишо по меньшей мере 276 человек погибло и более 300 получили ранения. Взрыв произошел в торговом районе города, где сконцентрировано большое количество магазинов. Это самый смертоносный одиночный теракт за всю историю страны.

Стоит отметить, что с 1991 года Сомали фактически является зоной гражданской войны между правительственными войсками и террористическими группировками.