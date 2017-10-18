Казань, 18 октября, 2017, 04:54 — ИА Регнум. В Казани приобретение новогодних сладких подарков обойдётся бюджету муниципального образования в 32,117 млн рублей. Аукцион, на котором выберут поставщика, пройдёт 10 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Деньги и конфеты

Заказчиком выступает МКУ «Управление образования Исполнительного комитета МО г. Казани». На заявленную сумму будут закуплены 128 470 подарков стоимостью по 250 рублей каждый.

По условиям тендера, поставка должна пройти в декабре. Вес подарка запланирован не менее 600 г, а упаковка должна быть выполнена из картона, на верхней части которой должен быть изображён Дед Мороз, снеговик, заснеженный город и поздравление на татарском языке.

«На боковых сторонах упаковки изображены: бант и поздравление «С Новым Годом!» (на русском языке), изображения с символикой Казани (панорама кремля), елочки, снегири. На ручке надпись «От Деда Мороза». Входящая в состав новогоднего подарка продукция упаковывается в индивидуальную упаковку», — отмечается в документации.

Кроме того, к подарку должен прилагаться магнит «Собака» с символикой Казани. Сам сладкий подарок включает в себя мягкий ирис, сахарное фасованное печенье, мармеладные конфеты, халву, козинак, карамель, мучную восточную сладость, а также вафли, зефир и шоколадные конфеты с разными начинками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году расходы на новогодний сладкий лот из бюджета Казани составили около 29,6 млн рублей. Тогда подарки получили около 118 тыс. детей города.