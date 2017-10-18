Владивосток, 18 октября, 2017, 04:50 — ИА Регнум. Поручение обеспечить строительство двух грузопассажирских судов для сообщения между Камчатским краем и портами Сахалина, Приморья, Магаданской области дал российский президент Владимир Путин после заседания президиума Госсовета, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Earthobservatory.nasa.gov Камчатка. Снимок из космоса

«По итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося во Владивостоке, президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить строительство двух грузопассажирских судов для сообщения между Камчаткой и портами Сахалина, Приморья, Магаданской области, а также портопунктами Курильских островов», — говорится в сообщении.

По словам Александра Галушка, российского министра по развитию Дальнего Востока, развитие дальневосточной транспортной системы напрямую влияет на качество жизни.

«В настоящее время регулярное пассажирское сообщение Камчатского края с остальными дальневосточными регионами осуществляется только авиационным транспортом, — сказал Галушка. — Камчатка находится в зоне повышенной сейсмической активности, что повышает риск чрезвычайных ситуаций связанных с разрушением взлетно-посадочных полос в аэропортах на территории края и как следствие прекращение авиационного сообщения с полуостровом».

Министр отметил, что новые суда — это альтернатива воздушному сообщению между дальневосточными областями. Они позволят одновременно перевозить пассажиров и автомобильный транспорт.

Вопрос по финансированию строительства грузопассажирского судна для организации регулярного сообщения между полуостровом Камчатка, портами Сахалина, Магаданской области, Приморского края и портопунктами Курильских островов Путин поручил российскому правительству проработать до 1 декабря 2017 года.

До 1 марта 2018 года необходимо обеспечить строительство грузопассажирского судна для сообщения Командорских островов и города Северо-Курильска с Петропавловском-Камчатским.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин поручил правительству внести предложения по включению мероприятий по реконструкции береговой инфраструктуры морских портов Ванино и Холмс в госпрограмму «Развитие транспортной системы».