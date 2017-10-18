Владивосток, 18 октября, 2017, 03:51 — ИА Регнум. Предложения по включению мероприятий по реконструкции береговой инфраструктуры морских портов Ванино и Холмск для паромного сообщения острова Сахалин с материковой частью в российскую госпрограмму «Развитие транспортной системы» должны быть представлены правительством РФ до 1 декабря 2017 года. Соответствующее поручение дал российский президент Владимир Путин после заседания президиума Госсовета, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Max Shestera Паром у причала Холмского порта

«По итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося во Владивостоке, президент России Владимир Путин дал поручение правительству России в срок до 1 декабря представить предложения по включению в государственную программу РФ «Развитие транспортной системы» мероприятий по реконструкции береговой инфраструктуры морских портов Ванино и Холмск для паромного сообщения острова Сахалин с материковой частью страны и строительства морского паромно-пассажирского причала на левом берегу Анадырского лимана в поселке Угольные Копи», — говорится в сообщении.

Комментируя итоги заседания, Александр Галушка, российский министр по развитию Дальнего Востока, сказал, что Ванино и Холмск — это крупнейшие дальневосточные порты. Паромная связь между ними очень важна для Сахалинской области — на этом во многом держится экономика региона.

«В настоящее время портовая инфраструктура устарела морально и технологически, — сказал он. — Из-за состояния паромов бизнесу приходится пользоваться более дорогим путем поставок через Владивосток, что приводит к росту стоимости перевозимых товаров».

Отметим, что сейчас между Ванино и Холмском курсируют три парома типа «Сахалин». Средний возраст судов составляет 29 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалина заявили, что за год паромной переправой между Сахалином и Хоккайдо воспользовались более 1,3 тыс. человек.