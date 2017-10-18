Москва, 18 октября, 2017, 03:32 — ИА Регнум. Испытания новой ракеты для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» завершены, 18 октября сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Mil.ru Ракетный комплекс «Искандер»

«Из наиболее значимых мероприятий, проведенных в последнее время, можно отметить завершение межведомственных испытаний новой ракеты для ракетного комплекса «Искандер», проведение зачетных стрельб в рамках перевооружения зенитно-ракетных полков на ЗРС С-400», — сообщили в оборонном ведомстве.

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Напомним, главным назначением «Искандеров» является уничтожение систем ПВО и ПРО противника и важнейших объектов, которые они прикрывают.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Минобороны РФ сообщили о разработке перспективного ракетного комплекса шахтного базирования. Соответствующая работа проводится на полигоне «Капустин Яр» (город Знаменск, Астраханская область).