Якутск, 18 октября, 2017, 03:08 — ИА Регнум. В Якутске 17 октября состоялось торжественное открытие детского технопарка «Кванториум». В церемонии принял участие глава региона Егор Борисов. Новый технопарк в Якутске включает в себя специализированный цех высокотехнологичного оборудования общего пользования и 8 лабораторий-квантумов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ЯСИА.ru Открытие детского технопарка «Кванториум»

ЯСИА.ru Открытие детского технопарка «Кванториум»

«Кванториум» в Якутии будет работать на базе трёх учреждений в сфере технических и естественно-научных дисциплин: Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне», Малой академии наук РС (Я) и Дворца детского творчества города Якутска.

Проект создания оценивается в 201,6 млн. рублей.

«Сегодня мы открываем в Якутске первый детский технопарк «Кванториум», а в дальнейшем будет создана сеть таких технопарков по республике. Кроме того, со следующего года начнется строительство большого технического центра «Дети Арктики», который охватит еще больше детей. Через два года он откроется на той же самой территории, где буквально на днях справил новоселье музейный комплекс «Россия — моя история». Именно там мы создадим познавательный и культурный центр для подрастающего поколения. В следующем году также начнется возведение крупнейшего объекта Малой академии наук. Подобные центры, как и новые школы и детские сады, будут появляться по всей республике. Это начало большого пути!», — сообщил Егор Борисов.

ЯСИА.ru Открытие детского технопарка «Кванториум»

Занятия в детском технопарке «Кванториум» уже начались. В основу обучения более 600 учащихся будут положены кейсовый и проектный методы. «Кванториум» оснащён инновационным оборудованием, занятия проводят педагоги, прошедшие специальное обучение и сертификацию.

«Президент страны Владимир Путин обращает большое внимание на подготовку кадров, поиск и поддержку талантливой молодёжи и детей. Вложения в образование и поддержку подрастающего поколения — это реальные инвестиции в будущее. Якутия была и остаётся динамично развивающимся регионом, и уже сегодня необходимо на системной основе заниматься совершенствованием методов и подходов работы с детьми. И сегодняшнее открытие «Кванториума» — важный шаг в этом направлении», — отметил в глава региона.